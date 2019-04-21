Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

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«Белнефтехим» решил временно ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством нефти, поступающей из России. Об этом сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов, передает БелТА.

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — отметил Сизов.

Он добавил, что данная мера будет отменена, если ситуация начнет исправляться и иностранные контрагенты будут исполнены.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии недовольны качеством нефти из России.