Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

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Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн). Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по «Приватбанку» было принято в субботу, 20 апреля. Однако пока решение суда в силу не вступило.

Уточняется, что в 2015 году Коломойский заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования «Приватбанка». Однако Коломойский не стал выполнять взятые на себя обязательства. А позже он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства.

Ранее сообщалось, что Коломойский выиграл еще один суд за «Приватбанк».