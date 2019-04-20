Антироссийские санкции направлены против ЕС, заявили в ФРГ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/654/11603654/flag-pic905-895x505-5881.jpg">

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции направлены против ЕС, они на руку только США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкции против России не приносят никакой пользы европейским компаниям.

Он также добавил, что антироссийские санкции помогают только компаниям США.

Койтер подчеркнул, что страны Евросоюза экономически ослабли, ухудшив свои отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что в Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций.