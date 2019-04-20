О негативных последствиях решения по «Приватбанку» сообщили в НБУ

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В пресс-службе Нацбанка Украины заявили, что из-за решения по «Приватбанку» сотрудничество с МВФ, ВБ и ЕБРР усложнится. Об этом сообщает «Украинские новости».

По данным агентства, в НБУ считают, что решение суда о незаконности национализации «Приватбанка» может повлиять на финансовую стабильность на Украине.

Как отмечается, в настоящее время ситуация остается спокойной и контролируемой.

При этом решение по «Приватбанку» также затрудняет защиту интересов Украине в судебных процессах по возмещению убытков экс-владельцам банка.

Ранее СМИ сообщили, что бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка $5,5 млрд.