О негативных последствиях решения по «Приватбанку» сообщили в НБУ
В пресс-службе Нацбанка Украины заявили, что из-за решения по «Приватбанку» сотрудничество с МВФ, ВБ и ЕБРР усложнится. Об этом сообщает «Украинские новости».
По данным агентства, в НБУ считают, что решение суда о незаконности национализации «Приватбанка» может повлиять на финансовую стабильность на Украине.
Как отмечается, в настоящее время ситуация остается спокойной и контролируемой.
При этом решение по «Приватбанку» также затрудняет защиту интересов Украине в судебных процессах по возмещению убытков экс-владельцам банка.
Ранее СМИ сообщили, что бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка $5,5 млрд.