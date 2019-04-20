Дочь канадского миллиардера заплатит $6 млн за мошенничество в секс-культе

Клэр Бронфман, которая является дочерью канадского миллиардера, признала себя виновной в мошеннических действиях, совершенных в рамках секс-культа Nxivm. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно имеющейся информации, Бронфман осуществляла манипуляции с кредитными картами от лица главы культа Кита Раньера. Также она признала, что незаконно укрывала человека, который оказывал ей неоплачиваемые услуги.

Отмечается, что Бронфман согласилась признать вину и выплатить штраф в размере $6 млн. Теперь ей грозит тюремный срок, который может составить 27 месяцев.

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