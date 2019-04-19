В Минпромторге рассказали о разработке методики оценки фискальной нагрузки

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Минпромторг России принимал активное участие в разработке Минэкономразвития России методики оценки фискальной нагрузки на предприятия по видам отраслей в зависимости от доли добавленной стоимости в их продукции. Комментарий оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

Как отмечается, ведомством были согласованы общие положения и формулы методики.

«...но в свою очередь мы считаем необходимым дополнить методические рекомендации интегральными формулами, позволяющими оценивать коэффициенты добавленной стоимости, а также коэффициенты доли добавленной стоимости, не только в отношении отдельных предприятий, но и в отношении отраслей экономики...», — уточнили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что это позволит осуществлять подробный мониторинг отдельных отраслей.

Ранее в материале «Газеты.Ru» сообщалось, что российские предприниматели просят привлечь их к обсуждаемой разработке новой методики расчета фискальной нагрузки на предприятия.