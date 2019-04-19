Коломойский выиграл еще один суд за Приватбанк

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал Приватбанка при национализации, сообщают местные СМИ.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения НБУ, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

В НБУ отметили, что именно это решение Нацбанка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

Регулятор напомнил, что в ходе этого процесса была проведена процедура «bail-in», заключающийся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Ранее Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой, а также «дураком» за его попытку получить телеканал «1+1» через национализацию «Приватбанка».