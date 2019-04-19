Лавров: США наложили политическое табу на бизнес-инициативы с деловыми кругами России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американская сторона наложила политическое табу ну воплощение бизнес-идей между деловыми кругами России и США, передает РИА «Новости».

Лавров рассказал, что Россия старается перейти к диалогу от односторонних обвинений. По словам министра, РСПП пытался вызывался содействовать реализации договоренности об учреждении консультативного делового совета о котором договорились лидер России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в прошлом году в Хельсинки. Однако, никаких действий с американской стороны не было.

«Опять здесь наложено политическое табу на реализацию того, о чем договорились президенты», — добавил сказал Лавров.

Ранее Путин рассказал о диалоге по санкциям с Трампом.