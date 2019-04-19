Российского бизнесмена хотели засудить за долг в 1 копейку
Камчатского предпринимателя хотели засудить за долг в одну копейку по договору аренды земли. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что уведомление о долге бизнесмену отправило управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Петропавловска-Камчатского. Его могли вызвать в суд. Однако предприниматель утверждает, что он заплатил даже две копейки, чтобы исключить дальнейшие разбирательства.
«Не знаю, откуда взялся этот долг», — заявил бизнесмен.
Представители управления заявляют, что долг у предпринимателя все-таки был.
Ранее сообщалось, что москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов.