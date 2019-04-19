«Попутного ветра»: Пушков о запрете России экспорта нефти на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» о том, что Украину после запрета со стороны России на экспорт нефти на Украину может ждать коллапс экономики.

Сенатор напомнил, что Киев давно стремится разорвать все отношений с Россией и закупать топливо в Европе.

«Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», — написал Пушков.

Ранее в «Укртатнафте» прокомментировали решение России запретить экспорт нефтепродуктов на Украину, предупредив о возможности коллапса не только на топливном рынке, но и в украинской экономике.