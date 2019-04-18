Реальные доходы россиян снизились

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Реальные денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Также, согласно данным ведомства, реальные зарплаты в первом квартале выросли на 0,4%.

Уточняется, что в номинальном выражении денежные доходы населения увеличились на 3,2% в сравнении с тем же периодом в 2018 году и составили 29,92 тыс. руб. Средняя заработная плата за март составила 45 тыс. руб., увеличившись тем самым на 5,2%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме заявил, что в России 19 млн бедных.