В штабе Зеленского оценили решение по банку Коломойского

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В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают решение киевского суда, который признал незаконной национализацию «Приватбака», результатом «судебной реформы имени Порошенко в действии». Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале команды Зеленского.

Как отмечается, вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, Национальный банк Украины (НБУ) проигрывает суд «Приватбанку».

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«Один вопрос: Да кто же, все-таки, марионетка Коломойского», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве признал незаконной национализацию «Приватбанка», который принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому.