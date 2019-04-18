«Российский газ — оружие Путина»: премьер Польши о «Северном потоке — 2»

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Польский премьер Матеуш Моравецкий сравнил приобретение немецкой стороной у России газа через газопровод «Северный поток — 2» с покупкой оружия. Об этом сообщает TVP.info.

По словам Моравецкого, несмотря на хорошие польско-немецкие торговые отношения, Варшава не разделяет позицию Берлина в связи со строительством «Северного потока — 2».

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«Платить за российский газ — это как платить за оружие президента Путина», — заявил Моравецкий.

Он добавил, что польская сторона заключила долгосрочные контракты на приобретение сжиженного природного газа у США.

Ранее Данию обвинили в задержке «Северного потока — 2».