Коломойский намерен вернуться на Украину

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, он отложил свое возвращение на Украину из-за острой политической борьбы.

Он также добавил, что не хочет вносить «сумятицу и переполох».

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Коломойский подчеркнул, что планирует «спокойно отсидеться» до окончания выборов.

Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского подал в суд на президента Украины Петра Порошенко.