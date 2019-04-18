Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, соглашение может быть подписано в ходе визита Трампа в Японию.

Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая.

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При этом министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин 29 апреля.

Ранее СМИ рассказали о проекте торгового соглашения США и КНР.