Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в мае. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, соглашение может быть подписано в ходе визита Трампа в Японию.
Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая.
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При этом министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин 29 апреля.
Ранее СМИ рассказали о проекте торгового соглашения США и КНР.