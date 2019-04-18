Иванка Трамп рассказала, почему отказалась возглавить ВБ

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Советник президента США Иванка Трамп заявила, что довольна своей текущей должностью. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, она отказалась от предложения американского лидера Дональда Трампа по Всемирному банку.

Она также добавила, что Трамп предлагал ей стать главой ВБ.

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Иванка подчеркнула, что работала над процессом отбора нового главы организации.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп хотел назначить Иванку главой Всемирного банка.