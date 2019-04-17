США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы
США ввели санкции в отношении венесуэльского Центробанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Кроме того, американская сторона ввела санкции против банка BanCorp Никарагуа и сына президента этой страны Даниэля Ортеги.
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Болтон отметил, что санкции призваны для того, чтобы ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к американским долларам.
Ранее сообщалось, что в США ограничат поездки американцев на Кубу.