США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы

США ввели санкции в отношении венесуэльского Центробанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Кроме того, американская сторона ввела санкции против банка BanCorp Никарагуа и сына президента этой страны Даниэля Ортеги.

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Болтон отметил, что санкции призваны для того, чтобы ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к американским долларам.

Ранее сообщалось, что в США ограничат поездки американцев на Кубу.