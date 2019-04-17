Начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин заявил, что Россия и Белоруссия отложили вопрос об индексации тарифа на транзит нефти до 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Махонина, российская сторона рассмотрела доводы Белоруссии о повышении тарифа на транзит нефти на 23%. Однако было решено, что эти аргументы неубедительны для увеличения тарифа.

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Он отметил, что вопрос об индексации тарифа на транзит нефти отложили, но он перейдет в область планового регулирования тарифов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия закроет нефтепровод «Дружба» после ограничения на ввоз яблок.