«Вообще форс-мажор»: Новак о перекрытии Белоруссией нефтепровода «Дружба»

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба», по которому Россия производит транзит своей нефти в Европу, является «нецелесообразным» шагом и «форс-мажором». Слова министра передает РИА «Новости».

«Все действия, которые происходят между нашими [российскими и белорусскими] компаниями, владеющими нефтепроводной инфраструктурой, отрегулированы договором», — сказал Новак.

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Он подчеркнул, что о техническом обслуживании нефтепровода белорусская сторона должна была уведомить Россию заранее.

При этом, добавил Новак, у России есть резервы на случай, если нефтепровод будет остановлен.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко объявил о перекрытии нефтепровода «Дружба», сославшись на необходимость технического обслуживания.