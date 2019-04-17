«Вообще форс-мажор»: Новак о перекрытии Белоруссией нефтепровода «Дружба»
Министр энергетики Александр Новак заявил, что перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба», по которому Россия производит транзит своей нефти в Европу, является «нецелесообразным» шагом и «форс-мажором». Слова министра передает РИА «Новости».
«Все действия, которые происходят между нашими [российскими и белорусскими] компаниями, владеющими нефтепроводной инфраструктурой, отрегулированы договором», — сказал Новак.
Он подчеркнул, что о техническом обслуживании нефтепровода белорусская сторона должна была уведомить Россию заранее.
При этом, добавил Новак, у России есть резервы на случай, если нефтепровод будет остановлен.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко объявил о перекрытии нефтепровода «Дружба», сославшись на необходимость технического обслуживания.