Названы причины сохранения санкций Британии против России после Brexit

Британия планирует сохранить существующий антироссийский санкционный режим после выхода страны из ЕС, а также ужесточить наказание за нарушение антироссийских торговых санкций по ряду причин, связанных с Украиной. Документ опубликован на сайте МИД страны.

Как подчеркивают авторы документа, санкционный режим должен повлиять на Россию, чтобы страна «прекратила действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине и подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им».

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Отмечается, планируется увеличить максимальный срок лишения свободы за нарушение торговых санкций против России с семи до десяти лет. Под действие санкций подпадает экспорт военной продукции, товаров двойного назначения, а также товаров, связанных с энергетикой, если они направляются в Крым.

Ранее сообщалось, что МИД Британии приветствовал введение новых санкций против России.