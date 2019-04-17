ЕС назвал товары из США, которые могут попасть под пошлины на $20 млрд

Еврокомиссия (ЕК) представила предварительный список товаров из США, которые могут быть обложены пошлинами на $20 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который распространила пресс-служба ЕК.

Как отмечается, ограничительные меру могут быть введены в ответ на предоставление компании Boeing американских государственных субсидий.

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«Список включает широкий перечень товаров, от самолетов и химикатов до аграрной продукции, включая мороженую рыбу, цитрусовые и кетчуп, — говорится в тексте документа.

Подчеркивается, что ЕК открыта к переговорам с США.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Европе новыми пошлинами.