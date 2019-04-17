Медведев: пенсии не позволяют обеспечить достойную жизнь

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госудме заявил, что уровень пенсий в России не может обеспечить достойный уровень жизни.

«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить», — отметил премьер.

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По его словам, принят целый ряд решений об индексаци. Для регионов должна быть установлена единая методика, согласно которой сначала рассчитывается прожиточный минимум пенсионеров, до которого будут доводиться пенсии, а потом индексироваться, чтобы общая сумма была больше.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.