Медведев: пенсии не позволяют обеспечить достойную жизнь
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госудме заявил, что уровень пенсий в России не может обеспечить достойный уровень жизни.
«Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить», — отметил премьер.
По его словам, принят целый ряд решений об индексаци. Для регионов должна быть установлена единая методика, согласно которой сначала рассчитывается прожиточный минимум пенсионеров, до которого будут доводиться пенсии, а потом индексироваться, чтобы общая сумма была больше.
Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.