Медведев объявил о создании системы домашнего ухода за пожилыми людьми

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Правительство с 2020 года начнет создавать систему ухода за пожилыми людьми, при которой условия жизни будут максимально приближены к домашним. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

Глава кабмина подчеркнул, что если человеку трудно жить одному и ему требуется уход, что нужно создавать условия в сфере социального обеспечения, которые будут максимально приближены к домашним.

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Ранее сообщалось, что Медведев анонсировал выплаты при рождении первенца некоторым семьям.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.