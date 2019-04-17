Венесуэльский боливар рухнул почти на четверть за день

<img src="//img.gazeta.ru/files3/817/12294817/RTS2GL63-pic905-895x505-69470.jpg">

С 15 апреля курс венесуэльского боливара обрушился на 23% по отношению к доллару, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка Венесуэлы.

Отмечается, что 16 апреля ЦБ оценил один американский доллар в 4,1 тыс. боливаров, что почти на 800 боливаров больше, чем днем ранее.

Реклама

В агентстве напомнили, что минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров или $4,3 по актуальному курсу.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года инфляция в Венесуэле составила почти два миллиона процентов.