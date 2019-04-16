Минюст: Россия не признает решение суда о выплате «Укрнафте» $44 млн

В российском Министерстве юстиции не признали законность решения, вынесенного международным арбитражем в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за «утраченное в Крыму имущество» в размере $44,4 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, Россия не признает законность решения из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на его рассмотрение.

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Ранее сообщалось, что арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.