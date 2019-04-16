На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.

По этим данным, ребенок школьного возраста в 2018 году заработал 409,3 тыс. руб. Кроме того, сын неженатого чиновника имеет квартиру площадью 212 кв.м, а также жилой дом площадью 552,8 кв.м.

Ранее был назван депутат, который заработал больше всех.