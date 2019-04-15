Ленинградская область определила темпы газификации региона

Ленинградская область и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2020 годы, которое в том числе содержит план-график строительства газовых объектов, сообщает администрация региона.

«В новом соглашении с «Газпромом» прописаны конкретные объекты, сроки реализации проектов и ответственные лица. Кроме того, в документе отражены все ранее звучавшие острые вопросы. В частности, — газификация Приозерского направления. Это один из наших ведущих приоритетов на 2019 год. Мы намерены добиться того, чтобы уже в этом году под Приозерск пришел газ, а в следующем году хотим перевести котельные Приозерска на газ и газифицировать частный сектор», — сказал губернатор региона Александр Дрозденко, которого цитирует пресс-служба администрации области.

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Кроме того, предусмотрено строительство пяти основных газораспределительных станций (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье), определены сроки завершения строительства источников газоснабжения, сроки и объемы завершения строительства по межпоселковым газопроводам. К 2021 году в эксплуатацию должны быть введены 591 км межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Согласно областной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2018-2022 годы, в 2022 году уровень газификации жилого фонда, подлежащего газификации, должен вырасти с 69,98% до 71,98%. Сегодня в области введена в эксплуатацию ГРС «Лаголово», которая позволит газифицировать около 2800 квартир и домовладений.