Данию обвинили в задержке «Северного потока — 2»

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Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG обвинила датские власти в затягивании принятия решения по заявкам, связанным с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно пресс-релизу, компания вынуждена была обратиться к Дании с третьим вариантом маршрута газопровода, хотя уже были поданы две другие заявки, соответствующие экологическим и техническим требованиям.

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«Подобные действия со стороны властей Дании не только подрывают фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивают свободу укладки трубопроводов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что целью третьей поданной заявки является попытка смягчения возможных последствий для проекта.

Ранее Nord Stream 2 вновь запросила у Дании разрешение на строительство газопровода.