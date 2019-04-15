В сосисках из Китая нашли геном африканской чумы свиней

Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в сосисках Китая при ввозе в Забайкалье, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в конце марта в пункте пропуска МАПП «Забайкальск» в результате забора проб продукции, был выявлен генетический материал вируса АЧС, о чем было сообщили в управление Россельхознадзора 12 апреля.

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Как отмечается, сосиски пытались провезти с нарушением действующих ограничений на ввоз свиноводческой продукции из КНР. Товар не имел ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности.

Опасную продукцию изъяли.

Ранее Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь «серый» транзит из Белоруссии.