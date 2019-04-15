Nord Stream 2 вновь запросила у Дании разрешение на строительство газопровода

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Компания Nord Stream 2 подала Дании третью заявку по маршруту газопровода «Северный поток — 2» в водах южнее острова Борнхольм, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм.

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«Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.