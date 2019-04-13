Набиуллина назвала годовой пик инфляции пройденным
Глава российского Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России, прогнозируемый регулятором на уровне 5,5%, скорее всего, пройден, передает ТАСС.
Данное заявление она сделала на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. При этом она отметила, что не может гарантировать это с полной уверенностью из-за волатильности недельной инфляции.
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«Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматривали», — добавила Набиуллина.
Глава Центробанка добавила, что пик инфляции оказался меньше ожидаемого.
Ранее Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году.