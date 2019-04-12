Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
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Как отмечается, действие санкций США также усугубляет соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти.
При этом за счет высокой конкуренции между европейскими заводами за российскую нефть, цена на Urals выросла до уровней, которые не фиксировались с 2013 года.
Ранее сообщалось, что США возобновили поставки нефти из Венесуэлы.