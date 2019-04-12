Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс из-за «серого» белорусского транзита через Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, речь идет о ложном транзите животноводческой продукции Белоруссии.
Как отмечается, Россельхознадзор выявил 37 компаний, задействованных в «серых» поставках.
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При этом ведомство проинформировало Белоруссию о ситуации вокруг транзита товаров.
Ранее сообщалось, что Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш.