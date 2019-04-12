Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь «серый» транзит из Белоруссии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/997/12015997/RTX6EKUD-pic905-895x505-44235.jpg">

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс из-за «серого» белорусского транзита через Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, речь идет о ложном транзите животноводческой продукции Белоруссии.

Как отмечается, Россельхознадзор выявил 37 компаний, задействованных в «серых» поставках.

Реклама

При этом ведомство проинформировало Белоруссию о ситуации вокруг транзита товаров.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш.