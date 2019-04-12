Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.

По его словам, во время войны газопроводы в Чечне были практически разрушены, и практически невозможно было контролировать потребление газа.

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По его словам, газ «пропадал в никуда», горел в гигантских факелах.

Кадыров предложил провести инвентаризацию и определить долги, не подлежащие взысканию.

«Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым», — отметил он.

В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их «безнадежными к взыскиванию». На это решение подала апелляцию региональная дочка «Газпрома». Чеченский Верховный суд отменил решение районного суда Грозного о списании долгов жителям.