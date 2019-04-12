МИД России усомнился в способности США вести «честную» конкуренцию в экономике
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США остаются «ведущей экономической державой», однако усомнился в их умении «честно конкурировать» в бизнес-сфере. Слова Лаврова передает РИА «Новости».
При этом, считает Лавров, «относительная роль США сокращается» из-за «бурного» роста других экономик, в частности Индии и Китая.
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«И в экономике США, как мы наблюдаем в последние пару-тройку лет, уже честно конкурировать не в состоянии», — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял о росте товарооборота США и России до $25 млрд.