МИД России усомнился в способности США вести «честную» конкуренцию в экономике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/12211729/RIAN_5784744.HR-pic905-895x505-30819.jpg">

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США остаются «ведущей экономической державой», однако усомнился в их умении «честно конкурировать» в бизнес-сфере. Слова Лаврова передает РИА «Новости».

При этом, считает Лавров, «относительная роль США сокращается» из-за «бурного» роста других экономик, в частности Индии и Китая.

Реклама

«И в экономике США, как мы наблюдаем в последние пару-тройку лет, уже честно конкурировать не в состоянии», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявлял о росте товарооборота США и России до $25 млрд.