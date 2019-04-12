Глава Boeing рассказал об испытаниях обновленного ПО 737 MAX

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Гендиректор Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания провела почти 100 испытаний обновленного ПО лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, новое ПО для Boeing 737 MAX должно гарантировать то, что инциденты связанные с катастрофой в Эфиопии больше не повторятся.

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Он также добавил, что специалисты компании работали над разработкой и установкой ПО вместе с Федеральным авиационным управлением США.

Однако, Меленберг не назвал дату внедрения нового ПО в лайнеры 737 MAX.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов Boeing 737 MAX.