Экс-глава «Восточного» полностью признал вину по делу о хищениях

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Экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев полностью признал свою вину по делу о хищениях 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Басманном суде Москвы.

Как отмечается, он также дал показания против себя и соучастников.

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«Кордичев дал показания, полностью признал вину и дал изобличающие показания на себя и других фигурантов дела», — объявила судья Валентина Левашова.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Восточного» был освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Также из следственного изолятора под домашний арест был освобожден основатель Baring Vostok Майкл Калви.