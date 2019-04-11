Основатель Baring Vostok Калви освобожден из СИЗО
Басманный суд Москвы освободил из следственного изолятора основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви и отправил его под домашний арест на три дня. Об этом сообщает РИА «Новости».
Калви был задержан в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
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«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — объявила судья Юлия Сафина.
Ранее сообщалось, что московский суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok.