Россия и Белоруссия не могут договориться по экономическим темам, подтвердил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Белоруссия и российская сторона не могут договориться по ряду экономических вопросов. Слова Пескова передает РИА «Новости».
При этом, подчеркнул Песков, в настоящий момент стороны работают над решением этих вопросов.
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«Продолжается двусторонняя работа по выходу на совместное понимание [в экономических вопросах]», — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что в Кремле с «пониманием» относятся к «эмоциональным репликам» белорусского лидера Александра Лукашенко. Последний заявлял, что российские партнеры Белоруссии так сильно «обнаглели», что «выкручивают руки» стране.