FT рассказала, кто хороший и плохой полицейский в дуэте Меркель и Макрона

В кризисной ситуации при Brexit президент Франции Эммануэль Макрон на последнем саммите Европейского союза по вопросу выхода Великобритании взялся играть роль плохого полицейского, а канцлеру ФРГ Ангеле Меркель досталась роль хорошего полицейского, пишет газета Financial Times.

Играя плохого полицейского, Макрон грозился оставить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй без каких-либо альтернатив, кроме хаотичного выхода из ЕС без сделки, неловкого решения отменить Brexit и сложнейшего голосования в британском парламенте, чтобы одобрить сделку внутри страны, пишет газета.

Реклама

После удаления Терезы Мэй 27 представителей Евросоюза перешли к выработке решения по сроку Brexit. Как отмечает издание, на ужине Ангела Меркель высказалась о европейской дружбе, намекнув: «вы даете своим друзьям шанс, а затем еще один, и после еще один». Присутствующие посчитали, что именно эта фраза сыграла решающее значение в убеждении Макрона.

Макрон представлял упорную и непримиримую позицию, остро реагировал на окруживших его членов ЕС, отмечает FT. Позже французский лидер смягчился, и после полуночи 27 лидеров Европы смогли прийти к компромиссу, приняв решение о продлении срока выхода Британии до 31 октября. Мэй в свою очередь выступала за продление до конца июня.

Ранее британский премьер Тереза Мэй отреагировала на отсрочку Brexit.