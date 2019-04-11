Мэй отреагировала на отсрочку Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала перенос Brexit до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Британии необходимо выйти из состава Евросоюза как можно скорее.

Она также добавила, что сожалеет из-за того, что это все еще не произошло.

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Мэй подчеркнула, что Британия будет пользоваться всеми правами стран ЕС в ходе переходного периода после Brexit.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия обязана провести выборы в Европарламент в мае.