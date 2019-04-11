В ЕК потребовали от Британии провести выборы в ЕП
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания обязана провести выборы в Европарламент в мае. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Британия должна серьезно относиться к своим обязанностям.
Он также добавил, что в течении отсрочки по Brexit остальные страны ЕС могут проводить переговоры без Лондона.
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Юнкер выразил уверенность в том, что Британия сможет избежать «жесткого Brexit».
Ранее сообщалось, что Британия и ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.