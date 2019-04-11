Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, в настоящее время нет свидетельств роста инфляции в США.

Он также добавил, что рост ВВП страны на уровне 3% годовых является «отправной точкой» для дальнейшего наращивания.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от ФРС превратить экономику США в ракету.