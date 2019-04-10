Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, его обвиняют в мошенничестве на сумму более $1 млрд. Утверждается, что мужчина стал миллиардером после десяти лет махинаций.

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Витек создал схему, в рамках которой он при помощи подставных лиц получил контроль над компанией в сфере недвижимости, а потом распродал основные ее активы компаниям, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что экс-глава энергорынка задержан по подозрению в мошенничестве.