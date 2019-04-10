Власти США заблокировали счета диппредставительств Венесуэлы
Американские власти заблокировали счета постпредств Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкада.
«У нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу», — добавил Монкада.
По его словам, власти США также «нарушают свои обязательства».
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«Все наши передвижения ограничиваются радиусом в 25 миль (40 км)», — продолжил Монкада.
Он поделился, что не может даже уехать в Вашингтон.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи у нескольких стран.