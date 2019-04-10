Власти США заблокировали счета диппредставительств Венесуэлы

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Американские власти заблокировали счета постпредств Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкада.

«У нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу», — добавил Монкада.

По его словам, власти США также «нарушают свои обязательства».

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«Все наши передвижения ограничиваются радиусом в 25 миль (40 км)», — продолжил Монкада.

Он поделился, что не может даже уехать в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил помощи у нескольких стран.