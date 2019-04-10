Володин вступился за селянок, которым хотят увеличить рабочий день

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не поддержал идею об увеличении рабочего дня для сельских женщин. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Володина.

Ранее «Известия» сообщали, что в Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел.

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«Идеи об увеличении трудового дня мы не поддерживаем», — сказал Володин.

По его словам, все вопросы трудовых отношений необходимо несколько раз изучить, а уже потом принимать какие-то поправки.