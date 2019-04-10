Медведев рассказал о желании иногда отключать телефон со спецсвязью

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе всероссийского открытого урока для школьников «Профессия - руководитель» рассказал, что был бы рад выключить рабочий телефон, но не имеет такой возможности. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительство отметил, что вынужден круглосуточно пользоваться спецсвязью.

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«Я бы и рад выключить телефон, но это я сделать не могу, потому что это телефон правительственной связи, он не отключается», — сказал премьер.

Медведев отметил, что телефон его «преследует».

Премьер рассказал, что с ним постоянно ездит специальная группа людей и ставит этот телефон рядом с ним.

Ранее в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» премьер-министр рассказал, каково ему работать главой правительства.