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Стало известно, импорт каких российских товаров запретила Украина. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, в список попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники для напряжения более 1000В.

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Помимо этого, под ограничительные меры попала стеклянная тара, в частности, банки, бутылки для пищевых продуктов и напитков и т.д.

Ранее сообщалось, что Украина расширила торговые санкции против России.