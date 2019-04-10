Стало известно, импорт каких российских товаров запретила Украина
Стало известно, импорт каких российских товаров запретила Украина. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, в список попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники для напряжения более 1000В.
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Помимо этого, под ограничительные меры попала стеклянная тара, в частности, банки, бутылки для пищевых продуктов и напитков и т.д.
Ранее сообщалось, что Украина расширила торговые санкции против России.