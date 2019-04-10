Абызов пытался скрыть средства на банковском счете, заявили в СК

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Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался скрыть средства на банковском счете перед тем, как следствие наложило на них арест. Об этом заявил представитель Следственного комитета (СК) России в ходе заседания Мосгорсуда, передает ТАСС.

Конкретная сумма при этом не называется, уточняет агентство.

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«Так, при наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», — отметил следователь.

Ранее сообщалось, что был арестован новый фигурант дела Абызова.

Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере на сумму в 4 млрд рублей.