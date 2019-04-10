Россияне назвали размер ежемесячного дохода для достойной жизни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12132913/Depositphotos_76887541_l-2015-pic905-895x505-93200.jpg">

Согласно исследованию Финансового университета при российском правительстве, в среднем жители России считают 66 тыс. руб. зарплатой, которая позволяет жить достойно. С исследованием познакомилась «Российская газета».

Отмечается, что у жителей разных регионов спрашивали, какую сумму должен зарабатывать житель их города, чтобы обеспечить себе достойную жизнь.

Реклама

Москвичи оказались самыми требовательными респондентами и заявили, что в столице для достойной жизни требуется не менее 100 тыс. руб. На втором месте оказались петербуржцы, которые считают, что для достойной жизни требуется 91 тыс. руб. в месяц. Также высокие финансовые запросы были зафиксированы у жителей подмосковных Химок, Балашихи и Подольска.

По данным газеты, самыми низкими запросами отличились жители Читы, которым в среднем хватило бы для достойной жизни 50 тыс. руб. в месяц.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые профессии России.